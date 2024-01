Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2023/2024: a Zao la Slovenia vince la gara a squadre. Nona l’Italia

Ancora Slovenia protagonista nella tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci feminille in corso a Zao, in Giappone. Nella gara a squadre il duo composto da Nika Kriznar e Nika Prevc, quest’ultima già vincitrice ieri nella gara individuale, si è imposto nettamente sulla concorrenza con il punteggio di 722.9. In seconda posizione il Canada di Abigail Strate e Alexandria Loutitt con 709.7, mentre sul terzo gradino del podio sale l’Austria di Jacqueline Seifriedsberger e Eva Pinkelnig con 697.0. L’Italia, che schierava le due sorelle Jessica e Lara Malsiner, chiude in nona posizione, non riuscendo a conquistare l’accesso agli ultimi due salti di finale.