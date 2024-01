Golf, The American Express 2024: il 20enne Dunlap vince da amateur, ma non può incassare l’assegno da 1.5 milioni

di Antonio Sepe 45

Il vincitore del The American Express 2024 è Nick Dunlap, primo dilettante negli ultimi 33 anni a conquistare un torneo del PGA Tour (l’ultimo fu Phil Mickelsen nel 1991). Capolavoro del 20enne statunitense, capace di stabilire il nuovo record della gara con un totale di 259 (64 65 60 70, -29) colpi e battere in volata Christiaan Bezuidenhout, secondo con 260 (-28). Sul gradino più basso del podio gli americani Xander Schauffele e Justin Thomas e il taiwanese Kevin Yu, terzi con 261 (-27).

Proprio per via dello status di amateur, Dunlap non ha potuto incassare l’assegno da 1.512.000 milioni, finito così nelle mani del secondo classificato. Il giovane non si è però disperato: “In questo momento non penso se passare al professionismo o rimanere un dilettante. Non so se mi ricapiterà una possibilità del genere, perciò ci ho messo tanto per tirare l’ultimo putt: volevo godermi il momento“. Dunlap, che la scorsa estate è diventato il secondo giocatore più giovane dopo Tiger Woods a vincere sia lo U.S. Junior che lo U.S. Amateur, ha comunque ottenuto un’esenzione per giocare sul circuito fino al 2026.