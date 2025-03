Domenica 30 marzo alle ore 12.00 il nome di Federica Brignone sarà scolpito per sempre a Courmayeur. Tra meno di due settimane sarà inaugurata la pista intitolata alla futura vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. La pista 14 è stata scelta per celebrare il talento e i successi della prima e unica sciatrice italiana nella storia a vincere la Coppa del Mondo. La pista 14 parte da quota 2.260 metri di Col Checrouit e si snoda per circa 1.500 metri sul versante Checrouit, con una pendenza massima del 45%, un dislivello 370 metri e un’omologazione nazionale e internazionale per tre discipline. “Federica è cresciuta, sportivamente parlando, a Courmayeur. Intitolare uno di questi tracciati a lei è ovviamente un tributo più che dovuto e anche una grande fierezza per noi e per la località. Inoltre, sappiamo quanto Federica sia legata a queste montagne e questo ci riempie di orgoglio: è la miglior ambasciatrice che Courmayeur possa desiderare“, le parole del sindaco di Courmayeur Roberto Rota. “Sono orgogliosa ed emozionata di questo splendido riconoscimento- Ringrazio il Sindaco di Courmayeur e il Presidente della Courmayeur Mont Blanc Funivie. Non vedo l’ora di provarla e invito tutti a venire a sciare sulla Pista 14 Federica Brignone a Courmayeur”, afferma Brignone.

Ieri ospite Che Tempo Che Fa

Ospite ieri sera alla puntata di Che Tempo Che Fa, queste le parole di Brignone durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio: “È stata una stagione emozionante, fuori di testa. Vincere a La Thuile è stato incredibile. Mia mamma era più emozionata di me. Ho sempre guardato in tv le gare di Compagnoni e Tomba. Il nostro è uno sport pericoloso e se non ho il totale controllo dei miei mezzi vado in difficoltà. Sono in un momento in cui riesco a fidarmi di me stessa in tutte le condizioni”. Ospite insieme a Brignone anche Deborah Compagnoni, quattro volte medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1997: “È stata grandissima. Sono anni che vince e va forte. Per me è la migliore di tutte. Oltre alle vittorie ai Mondiali adesso si aggiungerà anche la Coppa del Mondo, ma non diciamo altro per scaramanzia”.