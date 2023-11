Sci alpino, Discesa Zermatt/Cervinia: prova femminile cancellata per il meteo

Cancellata la terza e ultima prova cronometrata della discesa femminile valida per lo Speed Opening di Zermatt/Cervinia. La decisione è maturata per il forte vento in quota e le condizioni meteo che hanno impedito lo svolgimento della prova. L’allenamento svolto giovedì ha permesso agli organizzatori di confermare il programma originale delle competizioni, che prevede le due discese di sabato 18 e domenica 19 novembre con inizio alle ore 11.45 (diretta Rai Due ed Eurosport). La squadra azzurra schiererà nove atlete: Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Karoline Pichler e Laura Pirovano, a cui si aggiungono le giovani Vicky Bernardi e Monica Zanoner.