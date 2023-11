F1 GP Las Vegas, Sainz e l’impatto col tombino: le riprese di una telecamera esterna (VIDEO)

La prima sessione di prove libere sul tracciato di Las Vegas è stata interrotta dopo circa dieci minuti per via di un tombino. La copertura del pozzetto sul tracciato ha danneggiato la Ferrari di Carlos Sainz, lanciato verso la chiusura del giro. Causati danni al telaio, al motore e alla batteria, come reso noto in un secondo momento da Frederic Vasseur. Una telecamera esterna ha mostrato il momento dell’impatto della Ferrari di Sainz col tombino.