Sci alpino, discesa Zermatt-Cervinia 2023: cancellata anche la terza prova cronometrata

Anche oggi non si parte sulla ‘Gran Becca’, dove nel week-end si apre con due discese libere la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la cancellazione della seconda prova cronometrata di ieri, anche la terza originariamente prevista per quest’oggi non andrà in scena. La tanta neve in pista ha portato gli organizzatori a optare per questa scelta, così da assicurarsi il tempo di pulire il tracciato in vista della gara di domani. Le previsioni non dovrebbero intaccare lo svolgimento di questa, mentre ci sono più dubbi per la seconda discesa di domenica.