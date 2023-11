Pattinaggio velocità, CdM pista lunga 2023/2024: Giovannini 5° nella Mass Start a Obihiro

Ha preso il via a Obihiro, in Giappone, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di pattinaggio di velocità su pista lunga. Nella prima delle tre giornate di gare il migliore degli italiani è stato – come da pronostico – Andrea Giovannini. L’azzurro ha chiuso in quinta posizione la Mass Start vinta dall’olandese Bart Hoolwerf davanti al belga Swings e allo svizzero Livio Wenger. Ottima prova dell’atleta trentino, al quale è mancato solo il guizzo nel finale di gara per raggiungere il podio. Nona posizione per l’altro nostro rappresentante in gara, vale a dire Daniele Di Stefano. Stesso piazzamento anche per l’unica azzurra al via nella Mass Start femminile, ossia Laura Lorenzato. Il successo è andato alla canadese Blondin, che ha preceduto Anema e la statunitense Kilburg-Manganello.

Sempre in Division A, doppio impegno per David Bosa: il trentunne è quinto nei 1000 metri in una prova che è andata al nipponico Yamada davanti a Ning e allo statunitense Stolz. Mentre Bosa è poi arrivato dodicesimo nei 500 metri in una gara dominata dai padroni di casa, che hanno piazzato tre atleti sul podio: primo Shinhama davanti a Morishige e Murakami.

Per quanto concerne le gare di Division B, Alessio Trentini si è piazzato in quarta posizione nel suo raggruppamento con il tempo di 1’09″815 nei 1000 metri. In ambito femminile l’unica azzurra al via, la giovane Serena Pergher, ha chiuso in sesta posizione i 500 metri vinti dalla cinese Ruining Tian, mentre sul chilometro non è andata oltre il ventesimo posto.