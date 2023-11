MotoGP GP Malesia 2023, Alex Marquez: “Set-up perfetto, siamo molto veloci”

Alex Marquez sorprende Jorge Martin e fa segnare il miglior tempo nelle seconde libere del venerdì a Sepang, dove si svolgerà il GP della Malesia di MotoGp. “Stamattina il set-up della moto era perfetto. Non mi aspettavo di essere così veloce fin dall’inizio anche con la hard dietro. Le prime due medie erano già riscaldate, l’ultima è stata la migliore. Sul passo gara bisogna migliorare qualcosa ma, per il resto, mi sono sentito molto bene. Anche in Thailandia eravamo molto veloci ma quando qui il set-up è buono già il venerdì, cioè quando si comincia il week-end, questo è abbastanza indicativo in vista della gara stessa”. Queste le parole del pilota spagnolo della Ducati Gresini.