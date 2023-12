Formazioni ufficiali Cosenza-Parma, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Parma, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. La capolista sarà impegnata in trasferta in Calabria e sfiderà da favorita una squadra in difficoltà, in quanto reduce da tre sconfitte consecutive. In palio tre punti pesanti per entrambe. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COSENZA-PARMA

COSENZA: Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa; Rispoli, Zuccon, Voca, Florenzi, Martino; Mazzocchi, Tutino

PARMA: Chichizola; Hainaut, Osorio, Circati, Coulibaly; Sohm, Estevez; Man, Bernabè, Mihaila; Bonny