Sci alpino, discesa maschile Bormio: brutta caduta per Schwarz, rottura del crociato e stagione finita

Brutta caduta per Marco Schwarz durante la discesa libera maschile di Bormio. L’austriaco ha subito una compressione nella prima parte della Stelvio ed è finito nelle reti di protezione. Il leader della classifica generale si è rialzato dopo qualche minuto, ma ha avuto bisogno dell’aiuto dei paramedici nel camminare ed è stato trasportato via in elicottero. Le sensazioni non erano delle migliori e la conferma è purtroppo arrivata dal referto medico: rottura dei legamenti crociati e del menisco interno del ginocchio destro. Lo ha reso noto la Federsci austriaca dopo una visita in una clinica di Innsbruck, che Schwarz aveva raggiunto in elicottero dopo l’incidente. L’infortunio pone dunque fine alla stagione del classe ’95 di Villach, che fin qui stava andando alla grande dopo la vittoria nello slalom notturno di Madonna di Campiglio.