Formazioni ufficiali Arsenal-West Ham, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Arsenal-West Ham, sfida valida per la diciannovesima giornata di Premier League 2023/2024. I Gunners vanno a caccia dei tre punti per rispondere al Liverpool e riprendersi il primo posto: guai però a sottovalutare la squadra di Moyes, reduce da un convincente successo ai danni dello United e già a quota 30 punti, capace di occupare il settimo posto della classifica. Secondo i bookmakers, comunque, sarà l’Arsenal a scendere in campo con i favori del pronostico. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:15 di giovedì 28 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-WEST HAM

ARSENAL: In attesa

WEST HAM: In attesa