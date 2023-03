Sci alpino, discesa Aspen annullata per maltempo: risultati non validi, cosa dice il regolamento

La discesa libera maschile di Aspen, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, è stata annullata a causa del maltempo che ha fatto la differenza in negativo sulla pista statunitense. Il vento e la nebbia hanno creato condizioni estreme, che hanno prima falsato la gara e poi costretto gli organizzatori a fermare tutto dopo 24 discese delle 59 in programma per motivi di sicurezza. Rammarico per Sejersted, Kriechmayr e Cochran-Siegle che erano sul podio virtuale, ma i risultati di oggi non avranno alcuna validità.

Il motivo risiede nel regolamento, secondo cui la gara sarebbe stata omologata con 30 discese effettuate. Senza questa premessa, tutti i risultati sono assolutamente nulli. Non vengono quindi assegnati nemmeno i punti di Coppa del Mondo e quelli per il sistema delle start list. In parole povere, è come se le 24 discese effettuate non fossero mai esistite.