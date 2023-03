Il promoter di Scardina: “Ha mosso la lingua e il braccio, migliora ogni giorno”

Il promoter del pugile Daniele Scardina, Alessandro Cherchi, ha parlato all’Ansa in serata e ha raccontato le ultime novità sulle condizioni di King Toretto, in coma alla Humanitas di Rozzano dopo un malore in allenamento: “Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale. Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza. Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la tac è risultata positiva. Al momento i test non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo. Daniele deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio”.