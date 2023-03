Scherma, Coppa del Mondo sciabola maschile: trionfo di Gallo a Padova, terzo Repetti

Michele Gallo trionfa al Trofeo Luxardo di Padova, tradizionale tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile 2022/23. L’azzurro ha debuttato battendo lo spagnolo Flores, 15-18, poi ha sconfitto il tedesco Bonah, 15-11, ed è entrato tra i primi otto imponendosi sull’aregntino di Tella, 15-9. Successivamente l’azzurro è entrato in zona medaglia, battendo l’ungherese Szatmari 15-14, e ha completato il suo percorso vincente sconfiggendo Bazadze e Sarkyssian. Le ottime notizie però non finiscono qui in casa Italia, con un ottima terza posizione per Giovanni Rapetti. Quest’ultimo ha battuto nell’assalto decisivo per il terzo posto lo statunitense Dershwitz, 15-14.