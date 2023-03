Arbitri, Rocchi fa il punto sulla Serie A: “Lavoro straordinario, più decisioni sul campo”

Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è intervenuto a Coverciano in occasione della consegna dei premi ‘Salvetti’. Ai giornalisti presenti ha così tracciato un bilancio del lavoro in corso con i fischietti della CAN, sottolineando anche la continuità con le linee guida europee. “Rosetti sta sviluppando una certa filosofia in Uefa e noi cerchiamo di portarla avanti anche in Italia – spiega – Stiamo facendo un grande lavoro in un momento di importante ricambio generazionale, devo fare i complimenti anche alle società che hanno capito che se gli arbitri lavorano bene è un vantaggio per tutto il sistema.”

A livello pratico, Rocchi spiega il suo approccio: “Ho iniziato da un anno e sto lavorando soprattutto sull’arbitro di campo. I risultati si vedono perchè adesso abbiamo molte più decisioni sul campo, anche se poi il Var rimane sempre molto importante per intervenire e aiutarci.”