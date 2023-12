Campaccio Cross Country 2024, il 6 gennaio il via: ci sono Neka Crippa e Battocletti

Si avvicina l’edizione 2024 del Campaccio Cross Country, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour che ha ottenuto la Heritage Plaque della World Athletics, organizzata da US Sangiorgese e del Comune di San Giorgio Su Legnano (MI). Venerdì 5 gennaio alle ore 11.00 saranno presentati in conferenza stampa presso il Poli Hotel gli atleti élite favoriti, mentre nel pomeriggio, dalle 16:00, presso il PalaBertelli di San Giorgio su Legnano, si terrà il tradizionale convegno internazionale organizzato da US Sangiorgese e aperto ai tecnici FIDAL (che riceveranno 0.5 crediti formativi) ed agli appassionati di atletica leggera dal titolo “Forza per resistere o tutto merito delle superscarpe?”, moderatore Antonio La Torre, Direttore Tecnico FIDAL.

Sabato 6 Gennaio 2024 dalle ore 9.00 scatteranno le gare master. Ma il programma prevede un ricco menu anche per domenica 7 gennaio quando a partire dalle 10.00 si svolgeranno la 5k Pink! Run a sostegno di Fondazione Veronesi e la 5K Run per Operazione Mato Grosso (Hospital Zumbahua), non competitive con sfondo solidale, alle quali seguiranno il 3° Nordic Walking Sangiorgese 5K powered by LTC, per gli amanti di questa specialità, e le competizioni giovanili CSI.

Per quel che riguarda la gara di sabato, occhi puntati su Nekagenet Crippa (CS Esercito), reduce dal quarto posto tra le migliori prestazioni italiane maschili di maratona di tutti i tempi grazie all’eccellente crono di 2h07’35” a Valencia. Presente anche Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) primatista nazionale di maratona nonché campione nazionale 10000m, 10km e mezza maratona 2021, al Campaccio già 6° nel 2021 e 8° nel 2022. Al femminile riflettori puntati su Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che pochi giorni fa, sul fango di Bruxelles, è diventata la prima azzurra a salire sul podio (argento per lei) nella categoria assoluta in un Europeo di cross.