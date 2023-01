Atp Adelaide 2023, Sinner vola ai quarti: battuto Kokkinakis in due set. Ora c’è Korda

Un Jannik Sinner ancora lontano dalla forma migliore batte 7-6(2) 6-4 Thanasi Kokkinakis e si guadagna il pass per i quarti di finale dell’Atp di Adelaide, dove sfiderà Sebastian Korda. L’altoatesino parte bene con un gran game d’apertura: solo prime e zero chance per il padrone di casa. Al terzo gioco si iniziano ad intravedere i primi problemi: Kokkinakis sale sullo 0-30, ma Sinner si affida al servizio e riesce anche a siglare il primo ace della sua partita. Nel quinto game Sinner cancella tre palle break, ma si salva anche grazie ad un nastro fortunato. Dopo aver annullato un’altra chance per l’allungo dell’australiano, l’italiano riesce a strappare il servizio alla seconda occasione utile dell’ottavo gioco. Sul più bello, però, Sinner deve fare i conti col black out e Kokkinakis trova il controbreak. Dopo aver cancellato altre due chance pericolose per l’idolo di casa, Sinner sale in cattedra al tie break dove chiude sul 7-2.

Nel secondo set cala Kokkinakis. Al terzo game Sinner strappa il servizio, sfruttando un paio di gratuiti di Kokkinakis, e conferma il break ai vantaggi subito dopo. Con il 75% di prime in campo, Sinner non ha più cali di concentrazione. Nell’ottavo game Kokkinakis sale sul 15-30, ma Sinner ancora una volta riesce a risolvere problemi e spegnere speranze e ambizioni dell’australiano con tre punti di fila che gli consentono di servire per il match. Sinner si guadagna due match point, ma basta il primo con il quinto ace della sua partita per staccare il biglietto dei quarti.