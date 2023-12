Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Val d’Isere 2023, appuntamento valevole per la quarta tappa del massimo circuito maschile di sci alpino. Sulla pista francese sono da cerchiare le giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre, in cui andranno in scena un gigante e uno slalom. In entrambi i casi la prima manche scatterà alle ore 09.30 mentre la seconda manche prenderà il via rispettivamente alle ore 13.00 e alle ore 12.30. L’Italia si presenta sulle nevi transalpine con undici azzurri, pronti a provare a conquistare un piazzamento di primo piano: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Corrado Barbera, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Stefano Gross.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

La speranza per il circuito maschile è quella di essere finalmente lasciato in pace dal meteo, che nelle scorse settimane ha costretto gli organizzatori a cancellare sia la tappa di Zermatt-Cervinia sia la tappa statunitense di Beaver Creek. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Val d’Isere è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’evento fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO VAL D’ISERE 2023: IL CALENDARIO

Sabato 9 dicembre – Gigante (prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 13.00)

Domenica 10 dicembre – Slalom (prima manche alle ore 09.30 e seconda manche alle ore 12.30)