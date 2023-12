Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2023: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Hochfilzen 2023, appuntamento valevole per la seconda tappa del massimo circuito di biathlon. Le gare sono in programma da venerdì 8 a domenica 10 dicembre sulla pista austriaca, che sarà teatro delle due sprint, dei due inseguimenti e delle due staffette. Per l’occasione il direttore tecnico Klaus Hoellrigl ha confermato gli undici azzurri (sei donne e cinque uomini) già presenti all’opening di Oestersund, in Svezia. In campo femminile, dunque, spazio a Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi mentre in quello maschile riflettori puntati su Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

L’Italia è reduce dal doppio podio ottenuto nella località scandinava: il terzo posto del quartetto formato da Bionaz, Giacomel, Wierer e Vittozzi (in ordine di apparizione) nella staffetta mista e il primo posto della stessa Vittozzi nell’individuale femminile. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Hochfilzen 2023 è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la seconda tappa del massimo circuito fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN 2023: IL CALENDARIO

Venerdì 8 dicembre – Sprint maschile 10 km (ore 11.30) e sprint femminile 7.5 km (ore 14.25)

Sabato 9 dicembre – Inseguimento maschile 12.5 km (ore 12.15) e inseguimento femminile 10 km (ore 14.45)

Domenica 10 dicembre – Staffetta maschile 4×7.5 km (ore 11.30) e staffetta femminile 4×6 km (ore 14.15)