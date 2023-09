Sci alpino, Coppa del Mondo: sette slalomisti azzurri al lavoro in Belgio

L’impianto al coperto di Peer ospita da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre l’allenamento del gruppo di Coppa del mondo di slalom maschile. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato per la trasferta belga sette atleti: Corrado Barbera, Matteo Canins, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer. A guidare i lavori il responsabile Simone Del Dio e i tecnici Stefano Costazza, Fabio Molino Dolino e Ivan Imberti. Il viaggio sarà preceduto dai consueti test atletici in programma presso il Mapei Sport Service di Olgiate Olona di lunedì 2 ottobre. Il primo appuntamento di Coppa del mondo della specialità è previsto a Gurgl in Austria sabato 18 novembre.