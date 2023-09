Genoa, Gilardino: “A Udine voglio una squadra feroce nonostante gli infortuni”

La vittoria contro la Roma è già alle spalle per il Genoa, atteso domani dalla trasferta di Udine. Ma Alberto Gilardino sa che il successo contro i giallorossi può essere un bel trampolino di lancio e l’euforia che ne è derivata può essere determinante anche per il futuro. “L’euforia è quella che ci dobbiamo portare dentro sempre, soprattutto dopo le vittorie come quella dell’altra sera. È energia positiva che dobbiamo portarci a Udine. Da parte nostra c’è la volontà di andare a fare la partita, sappiamo che è una squadra che sta attraversando un momento di difficoltà, ma non rispecchia la loro posizione in classifica. Dobbiamo affrontare una partita in modo feroce dal primo all’ultimo minuto“.

Il Genoa però dovrà fare i conti con alcune assenza pesanti, soprattutto a centrocampo: “Badelj e Strootman faranno degli accertamenti, quindi li valuteremo nei prossimi giorni. Anche Ekuban lo valuteremo la prossima settimana. Su Sabelli invece sapremo meglio oggi le sue condizioni“. Nonostante gli infortuni però la vittoria sulla Roma è stata une bella iniezione di fiducia: “Abbiamo avuto poco tempo per gioire, ma è fondamentale portarsi dietro tutto quello che di buono abbiamo fatto sotto il punto di vista dell’atteggiamento, della perseveranza all’interno della gara, della fiducia che abbiamo trasmesso l’uno con l’altro, della grande positività tra i ragazzi. Questo aspetto deve essere una prerogativa per la partita di domani. Sappiamo che incontriamo una squadra fisica che che affronta una partita determinante“.