Sci alpino, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo discesa Kitzbuehel 2023

Aleksander Kilde vince la discesa libera maschile di Kitzbuehel 2023, con il crono di 1:56.90. Alle sue spalle il francese Clarey, con 67 centesimi di ritardo, e lo statunitense Ganong, con 95 centesimi di troppo.

Tra gli atleti italiani ottima gare per Mattia Casse, quarto a 0.99 di ritardo da Kilde. Dominik Paris ha chiuso invece in 13esima posizione, con un distacco di 1.92 dalla testa. Christof Innerhofer termina poi 15esimo, a 2.06 da Kilde.

CLASSIFICA GENERALE:

1. Marco Odermatt (SUI) 1186

2. Aleksander Kilde (NOR) 961

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 677

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 665

5. Lucas Braathen (NOR) 525

6. Loic Meillard (SUI) 507

7. Alexis Pinturault (FRA) 437

8. Manuel Feller (AUT) 406

9. Marco Schwarz (SUI) 377

10. James Crawford (CAN) 327

16. Mattia Casse (ITA) 272

24. Dominik Paris (ITA) 187

30. Florian Schieder (ITA) 158

36. Tommaso Sala (ITA) 123

51. Filippo Della Vite (ITA) 80

54. Alex Vinatzer (ITA) 76

59. Cristof Innerhofer (ITA) 73

60. Stefano Gross (ITA) 70

70. Matteo Marsaglia (ITA) 59

78. Guglielmo Bosca (ITA) 44

91. Simon Maurberger (ITA) 31

98. Tobias Kastlunger (ITA) 26

101. Giuliano Razzoli (ITA) 24

103. Luca De Aliprandini (ITA) 23

109. Giovanni Borsotti (ITA) 18

119. Giovanni Franzoni (ITA) 14

122. Nicolo Molteni (ITA) 12

136. Pietro Zazzi (ITA) 6