Juventus, Ferrero e Scanavino parleranno alla squadra: incontro previsto tra poche ore

Come riferito da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta, match valido per la 19esima giornata di Serie A, nella giornata odierna (sabato 21 gennaio) avverrà un colloquio tra i vertici del club e i giocatori, a seguito di quanto accaduto nel caso plusvalenze e della penalizzazione in classifica subita dai bianconeri. A parlare alla squadra saranno il Presidente Gianluca Ferrero e l’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino: l’incontro è previsto alle ore 14:30.