La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino aggiornata dopo il Super-G di Beaver Creek. Kristoffersen e Noel restano in testa, ma si avvicina inesorabile Marco Odermatt dopo il primo sigillo della stagione. Gran balzo in avanti, ovviamente, per Giovanni Franzoni, che è ora il secondo azzurro dietro Vinatzer.

RISULTATI SUPER-G BEAVER CREEK

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

CLASSIFICA GENERALE DOPO SUPER-G BEAVER CREEK

1. Henrik Kristoffersen (Nor) e Clement Noel (Fra) 200 punti

3. Marco Odermatt (Sui) 180

4. Alexander Steen Olsen (Nor) 148

5. Atle Lie McGrath (Nor) 142

6. Justin Murisier (Sui) 128

7. Cyprien Sarrazin (Fra) 112

8. Loic Meillard (Sui) 110

9. Kristoffer Jakobsen (Swe) 104

10. Lucas Braathen (Bra) 100

17. Alex Vinatzer (Ita) 59

19. Giovanni Franzoni (Ita) 54

45. Luca De Aliprandini (Ita) 26

43. Dominik Paris (Ita) 28

52. Mattia Casse (Ita) 20

65. Giovanni Borsotti (Ita) 12

77. Florian Schieder (Ita) 8

85. Tobias Kastlunger (Ita) 5

91. Stefano Gross (Ita) 3