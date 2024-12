“Prima mi mancavano i gol, lavoro tanto su questo in allenamento con il mister per aiutare la squadra con gol e assist. Sono contento di come sto e voglio continuare così”. Lo ha dichiarato Dan Ndoye ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 2-2 tra Juventus e Bologna. “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo segnato quando serviva. È frustrante perché abbiamo lasciato i gol alla Juventus, dobbiamo imparare perché oggi ci serviva vincere”, ha aggiunto l’attaccante felsineo autore dello 0-1. Sul cambio di gioco tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano: “È diverso. Io ho un po’ più di libertà di muovermi dentro al campo e fuori. Con Thiago rimanevo sulla linea per aiutare la squadra a fare il passaggio, sono contento di come gioco adesso, possiamo fare ancora meglio”.