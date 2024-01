Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo super-G Garmisch

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo il primo Super-G di Garmisch. Podio inedito con la vittoria a sorpresa di Nils Allegre, davanti ad uno splendido Guglielmo Bosca e a Loic Meillard. Per quanto riguarda la classifica generale, al comando c’è sempre Odermatt, che grazie al quarto posto odierno allunga su Sarrazin, solo 11esimo oggi. mentre conquista una manciata di punti l’austriaco Manuel Feller, che completa il podio. Giornata molto positiva per l’azzurro Tommaso Sala, che chiude in top 10 sulle nevi austriache e recupera terreno in graduatoria. Di seguito ecco la classifica.

ORDINE DI ARRIVO

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 1306 Cyprien Sarrazin (FRA) 684 Manuel Feller (AUT) 559 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440 Vincent Kriechmayr (AUT) 437 Dominik Paris (ITA) 411 Loic Meillard (SUI) 386 Henrik Kristoffersen (NOR) 364 Nils Allegre (FRA) 354

GLI ITALIANI

15. Mattia Casse (ITA) 253

22. Guglielmo Bosca (ITA) 206

26. Florian Schieder (ITA) 196

45. Alex Vinatzer (ITA) 111

47. Tommaso Sala (ITA) 108

65. Giovanni Borsotti (ITA) 72

68. Christof Innerhofer (ITA) 69

77. Filippo Della Vite (ITA) 52

78. Luca De Aliprandini (ITA) 51

82. Tobias Kastlunger (ITA) 42

93. Hannes Zingerle (ITA) 29

107. Pietro Zazzi (ITA) 18

121. Stefano Gross (ITA) 8