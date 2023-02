Sci alpino, Coppa del mondo maschile 2022/2023: classifica aggiornata dopo gigante Palisades Tahoe

Si è conclusa la manche finale del gigante di Palisades Tahoe, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022/2023. Vince Schwarz davanti a Odermatt e Windingstad. Della Vite recupera 12 posizioni e chiude 12°. In classifica Schwarz sorpassa Pinturault e sale in 7ª posizione. Della Vite sale in 55ª posizione. Primi punti in carriera nel gigante per Vinatzer che resta fuori dalla top 50 in 51ª posizione.

CLASSIFICA GENERALE:

1. Marco Odermatt (Sui) 1466

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1080

3. Henrik Kristoffersen (Aut) 829

5. Vincent Kriechmayr (Aut) 767

4. Loic Meillard (Sui) 716

6. Lucas Braathen (Nor) 711

7. Marco Schwarz (Aut) 594

8. Alexis Pinturault (Fra) 571

9. Manuel Feller (Aut) 474

10. Daniel Yule (Sui) 394

GLI ITALIANI

15. Mattia Casse (Ita) 332

22. Dominik Paris (Ita) 267

37. Florian Schieder (Ita) 171

38. Tommaso Sala (Ita) 167

51. Alex Vinatzer (Ita) 114

55. Filippo della Vite (Ita) 102

60. Christof Innerhofer (Ita) 99

62. Matteo Marsaglia (Ita) 95

66. Stefano Gross (Ita)

71. Guglielmo Bosca (Ita) 73

86. Giovanni Borsotti (Ita) 51

89. Simon Maurberger (Ita) 48

101. Luca De Aliprandini (Ita) 37

111. Tobias Kastlunger (Ita) 26

111. Hannes Zingerle (Ita) 26

116. Giuliano Razzoli (ItaI 24

129. Giovanni Franzoni (Ita) 14

132. Nicolò Molteni (Ita) 12

148. Pietro Zazzi (Ita) 6

154. Matteo Franzoso (Ita) 3