Giorgi-Siniakova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Merida 2023

Camila Giorgi sfiderà Katerina Siniakova nella semifinale del WTA di Merida 2023, in programma dal 20 al 26 febbraio. Camila sta incantando sui campi in cemento messicani e senza ancora aver perso un set nel corso dei primi tre incontri si prepara alla prima semi stagionale. Non sarà un match semplice, contro una giocatrice anch’essa in grado di esprimere un ottimo tennis su superfici come queste. Una sfida equilibrata, in cui il servizio potrebbe alla fine fare la vera differenza. Camila è avanti due a uno negli scontri diretti, ma risultano essere tutti abbastanza datati: l’ultimo nel 2018, il primo addirittura risale al 2014.

Giorgi e Siniakova scenderanno in campo nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio come 2°match dalle 02:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Giorgi e Siniakova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.