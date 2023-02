Gigante maschile Palisades Tahoe 2023, risultati e classifica finale: vince un super Schwarz davanti a Odermatt, Della Vite 12°

Si è conclusa la manche finale del gigante maschile a Palisades Tahoe, valida per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022/2023. Un grande Schwarz recupera 4 posizioni e vince di soli 3 centesimi su Odermatt, autore di qualche errore nella sua discesa. Chiude il podio Windingstad a 36 centesimi dall’austriaco. Buona rimonta di Kristoffersen che sale dalla 9ª alla 4ª posizione. Migliore degli italiani Della Vite che risale fino al 12° posto seguito da Borsotti 13°, partito dalla 30ª posizione e autore del secondo tempo di manche. Per quanto riguarda gli altri azzurri De Aliprandini 17°, Zingerle 23°, Vinatzer 25°, primi punti in gigante per lui, Maurberger 26°.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

1. Schwarz 2:23.63

2. Odermatt 2:23.66

3. Windingstad 2:23.99

4. Kristoffersen 2:24.36

5. Brennsteiner 2:24.64

6. Braathen 2:24.74

7. Pinturault 2:25.03

8. Caviezel 2:25.12

9. Haaser 2:25.14

10. Zubcic 2:25.32

12. Della Vite 2:25.57

13. Borsotti 2:25.64

17. De Aliprandini 2:26.23

23. Zingerle 2:26.67

25. Vinatzer 2:26.77

26.Maurberger 2:26.89