Formazioni ufficiali FeralpiSalò-Reggiana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali dell’undicesima giornata della Serie B 2023/2024, che vede la FeralpiSalò ospitare la Reggiana. Una partita tra due squadre non certo in grande salute, con i padroni di casa che hanno anche cambiato allenatore dopo un avvio di stagione che vede la FeralpiSalò al penultimo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 14:00, di seguito i protagonisti attesi in campo al “Garilli” di Piacenza.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FeralpiSalò: Pizzignacco, Pilati, Ceppitelli, Bacchetti, Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Balestrero, Parigini, La Mantia, Compagnon

Reggiana: Bardi, Pieragnolo, Rozzio, Cigarini, Szyminski, Marcandalli, Bianco, Girma, Portanova, Antiste, Gondo