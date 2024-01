Semaforo verde in Austria. Dopo l’esito positivo del controllo neve, la Fis ha dato l’ok per lo svolgimento dello slalom speciale notturno di coppa del mondo donne di Flachau. La gara è in programma martedì 16 gennaio con prima manche alle ore 18. Si tratta della quarta gara consecutiva in Austria, dopo le tre di velocità nella vicina Altenmarkt-Zauchensee.