Salernitana-Juventus: Gatti ammonito, era diffidato e salterà il Sassuolo

Federico Gatti è stato ammonito ed essendo diffidato salterà il Sassuolo. Il difensore della Juventus ha rimediato un cartellino giallo a fine primo tempo all’Arechi contro la Salernitana per un brutto intervento in scivolata frutto anche del campo scivoloso per la pioggia e l’arbitro Guida non ha potuto far altro che sventolare il cartellino giallo. Il centrale di destra era diffidato e sarà squalificato dal giudice sportivo.