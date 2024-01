MOVIOLA – Salernitana-Juventus, Gyomber su Vlahovic: niente rigore, il serbo protesta a lungo

Episodio da moviola in Salernitana-Juventus sul contatto tra Gyomber e Vlahovic in area di rigore. La palla sfila via abbastanza distante dai due giocatori, con molto mestiere e rischiando tanto il difensore dei campani colpisce sul fianco l’attaccante serbo, che finisce a terra forse con molta facilità. Il contatto c’è, per l’arbitro Guida e per il Var della partita non è abbastanza per concedere il rigore con on field review. Proteste veementi durate oltre un minuto da parte del centravanti classe 2000: prima chiede ai compagni di buttare fuori la palla per fare intervenire il Var, poi fa anche un gesto con la mano a Guida rischiando parecchio.