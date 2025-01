Gli italiani e le italiane in campo e in gara nella seconda settimana dei tornei Atp e Wta del 2025. L’Australian Open si avvicina sempre di più, il primo slam stagionale prenderà il via domenica 12 gennaio sul cemento australiano, ed è tempo di giocare gli ultimi tornei di preparazione prima di volare a Melbourne. Andiamo a vedere chi sarà impegnato nei vari tornei, c’è anche Jannik Sinner che giocherà un paio di partite d’esibizione.

ATP ADELAIDE

Ad Adelaide non ci sarà nessun italiano presente nel tabellone principale, ma Fabio Fognini proverà ad esserci ed a superare le qualificazioni. Il tennista ligure comincerà il suo nuovo anno proprio dall’Australia con la voglia ancora di fare la voce grossa nel circuito. Le qualificazioni scatteranno sabato 5.

ATP AUCKLAND

Ad Auckland, in Nuova Zelanda, la pattuglia italiana sarà senza dubbio più folta. Sono ben tre gli azzurri che giocheranno nel tabellone principale: Flavio Cobolli – reduce dalla United Cup -, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Tutti e tre a caccia di punti importanti e soprattutto di trovare il feeling giusto in vista degli Australian Open. E occhio anche a Luca Nardi che da sabato 4 gennaio sarà protagonista nel tabellone di qualificazione: l’azzurro se la vedrà con il tennista tedesco Daniel Masur, numero 254 Atp.

WTA ADELAIDE

Ad Adelaide torneo femminile di altissimo livello con quasi tutte le big che saranno presenti. Per l’Italia c’è Jasmine Paolini che vuole cominciare l’anno nel migliore dei modi. La tennista toscana, insieme a Cobolli, Errani e Vavassori, è stata protagonista nella United Cup con la compagine azzurra che si è arresa ai quarti di finale alla Repubblica Ceca. Paolini ha perso in due set da una sfavillante Muchova e ora vuole preparare al meglio gli Australian Open.

WTA HOBART

Il circuito Wta è presente anche ad Hobart dove si disputa il tradizionale torneo femminile di inizio gennaio. E sarà presente anche l’Italia: Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale, Lucia Bronzetti in quello di qualificazione. Quest’ultima è la testa di serie numero uno del tabellone cadetto ed ha come obiettivo quello di riuscire a raggiungere la connazionale nel main draw. Bronzetti comincerà il suo torneo affrontando l’australiana Talia Gibson (numero 148 Wta).

QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN

Da lunedì cominciano anche le qualificazioni degli Australian Open. A Melbourne si comincia a fare sul serio e ci sarà tanta Italia presente nei due tabelloni cadetti: al maschile saranno al via Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager, Federico Arnaboldi. Mentre al femminile ai nastri di partenza ci sono Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone. Obiettivo qualificarsi per il tabellone principale: per riuscirci bisogna vincere tre partite.

OPENING WEEK CON JANNIK SINNER

Ma la settimana azzurra non è ancora finita. A Melbourne si terranno le consuete esibizioni che precedono gli Australian Open e, tra gli altri, sarà presente anche Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, e detentore del primo slam dell’anno, giocherà martedì 7 gennaio alle ore 6 italiane contro l’australiano Popyrin. Sinner tornerà in campo per la sua seconda e ultima partita venerdì 10 gennaio alle ore 9 italiane contro il greco Stefanos Tsitsipas.

GLI ITALIANI E LE ITALIANE IN GARA DAL 4 ALL’11 GENNAIO 2025

ATP ADELAIDE: Fabio Fognini qualificazioni

ATP AUCKLAND: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego nel tabellone principale, Luca Nardi qualificazioni

WTA ADELAIDE: Jasmine Paolini nel tabellone principale

WTA HOBART: Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale Lucia Bronzetti qualificazioni

QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN MASCHILI: Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager, Federico Arnaboldi

QUALIFICAZIONI AUSTRALIAN OPEN FEMMINILI: Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Giorgia Pedone

OPENING WEEK: Jannik Sinner