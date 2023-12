Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: cancellata la prima prova cronometrata della discesa in Val d’Isere

La direzione di gara ha cancellato la prima prova cronometrata in vista della discesa femminile di Coppa del Mondo in Val d’Isere a causa della troppa neve fresca caduta tra martedì e mercoledì. Sulla pista Oreilly-Killy il programma prevede per sabato 16 dicembre una discesa alle ore 10.30, seguita domenica 17 da un supergigante alle ore 11.00. I tecnici francesi sono al lavoro per ripristinare il tracciato di gara, ma le atlete oggi potranno effettuare solo un’ispezione della pista. Il programma della tappa transalpina prevede la disputa dell’unica prova cronometrata nella giornata di venerdì 15 dicembre.