Nba, stangata a Draymond Green dopo il colpo a Nurkic: sospeso a tempo indeterminato

di Mattia Zucchiatti 69

Stangata a Draymond Green dei Golden State Warriors dopo la manata a Jusuf Nurkic dei Phoenix Suns. Il classe 1990 è stato “sospeso a tempo indeterminato” e la Nba ha dichiarato in un comunicato che a Green è stata inflitta tale squalifica data i precedenti e una “storia di ripetuti atti antisportivi”, aggiungendo che gli sarà “richiesto di soddisfare determinate condizioni del campionato e della squadra” prima che gli sia permesso di tornare a giocare. Green e il suo agente, Rich Paul si incontreranno presto con la dirigenza di Golden State per organizzare un percorso di supporto psicologico. Il quattro volte campione Nba si era scusato con il bosniaco dei Suns, affermando di averlo colpito accidentalmente, ma la sua spiegazione non ha convinto la Lega. Poche settimane fa Green era stato fermato per cinque partite (era la seconda espulsione della stagione) per aver afferrato la testa di Rudy Gobert durante partita persa dai Warriors contro i Timberwolves il 14 novembre.