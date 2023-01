Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023: a Cortina inizia allestimento pista Olympia

Dopo l’ok arrivato dalla Fis, al termine del consueto “snow control”, sono iniziati a Cortina i lavori di allestimento della pista Olympia delle Tofane. La pista si prepara, dunque, ad ospitare alcune gare della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, in particolare un Super G, una discesa e poi un altro Super G. Gli addetti, in totale circa cinquanta, sono coordinati da Matteo Gobbo e avranno il compito di montare le reti e di completare le procedure necessarie in vista delle prove e delle gare, che avranno luogo dal 20 al 22 gennaio. Per la messa a punto del tracciato, invece, la Fondazione Cortina si sta avvalendo anche della collaborazione della società impianti Ista e del supporto dei gatti delle nevi Prinoth, azienda del Gruppo Hti. Infine, ci sarà il posizionamento di reti, materassi e porte, tutti forniti da Liski. Per la prima volta da quando è iniziata la pandemia, tornerà ad esserci pubblico senza alcuna limitazione, con l’ingresso sarà gratuito nella giornata di venerdì 20. Per parterre e tribuna ci sono ancora posti disponibili, mentre si è registrato già il sold out per la Tofana Lounge, terrazza dedicata con vista sull’area d’arrivo.