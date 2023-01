Guerriglia urbana prima di Nissa-Enna, 22 Daspo: tra di loro un minorenne

Il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari, ha emesso 22 Daspo in seguito ai gravi incidenti avvenuti lo scorso 13 novembre prima della partita di Eccellenza tra Nissa ed Enna. I responsabili, con la loro condotta violenta, avevano messo in atto una vera e propria guerriglia urbana, rendendo pericoloso circolare in Viale della Regione. Tra le persone colpite dal provvedimento figura anche un 17enne. La durata dei Daspo è variabile: per quattordici individui, il provvedimento dura due anni, per le restanti otto, sui quali gravava già una sanzione, cinque anni; cinque di queste otto persone, inoltre, hanno anche l’obbligo di firma quindi dovranno presentarsi in questura nei giorni in cui si svolgono le gare.