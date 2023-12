Mentre quest’oggi si gareggia in Canada, arrivano buone notizie per i prossimi impegni di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Il controllo neve ha dato esito positivo in Val d’Isere con conseguente ok della Federazione internazionale (Fis) a proposito delle gare del 16 e 17 dicembre. Si tratta di una discesa e di un superG.