Lecce-Bologna, D’Aversa: “Sul rigore non ci sono dubbi. Pareggio meritato”

Nel post gara di Lecce-Bologna, Roberto D’Aversa che ha ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando il merito da parte de suoi ragazzi di aver fatto bene nella reazione, culminata con il gol al 100esimo su rigore di Piccoli.

D’Aversa: “Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, il Bologna ha trovato il gol da punizione, poi ha avuto un paio di occasioni per raddoppiare. Sul rigore non ci sono dubbi secondo me, doveva esserci espulsione anche di Calafiori. Il pareggio è un risultato giusto, va dato merito ai ragazzi che hanno dimostrato di aver dato tutto. Dopo il gol loro abbiamo perso le misure, nel primo tempo abbiamo fatto bene nell’aggredire alti il Bologna. Ci sta nell’arco dei 90 minuti che una squadra forte come il Bologna ti possa far andare a vuoto. Nel complesso, comunque, il pareggio nostro è meritato. Gli attaccanti vivono per il gol, con Piccoli è un discorso aperto. E’ stato sfortunato nel corso della carriera, fin qui ha fatto meno rispetto alle potenzialità ed alle qualità che ha. Oggi è entrato determinato per fare bene e poi è andata alla grande“.

E ancora: “Ho fatto capire ai miei ragazzi che se nel corso della stagioni fin qui non avessimo concesso qualche cosa in più agli avversari, potevamo avere qualche punto in più e vivere un momento come lo sta vivendo il Bologna. Siamo comunque giovani, quindi ci sta che qualche errore lo possiamo commettere. Siamo più sei rispetto allo scorso anno, dobbiamo fare meglio, ma dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo“.