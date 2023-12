Olimpiadi Parigi 2024: problemi per le gare di surf a Tahiti, pericolo troppi danni ai coralli

In dubbio le gare di surf in programma per le Olimpiadi di Parigi 2024. La location dovrebbe essere Tahiti, sulla spiaggia di Teahupoo. Il presidente della Polinesia Brotherson si è detto preoccupato per la sicurezza e i troppi danni ai coralli causati dalla prevista costruzione di una ‘torre’ su cui collocare i giudici che devono valutare le evoluzioni dei surfisti. Questo dopo che venerdì scorso una chiatta da costruzione destinata a fare da prova per l’installazione della torre ha rotto in più punti i coralli della barriera.“Oggi stiamo rompendo il corallo e domani potremmo mettere in pericolo la vita delle persone se usiamo questa attrezzatura.Se alla fine non ci sarà una soluzione. dobbiamo mettere in discussione la sopravvivenza delle gare di surf a Teahupoo. Non potremo assolutamente riutilizzare le vecchie fondamenta e, secondo me, neppure la vecchia torre”, ha detto Brotherson. Intanto più di 168.000 persone hanno firmato una petizione online contro la progettata torre dei giudici in alluminio, che dovrebbe raggiungere un’altezza di 14 metri, mentre centinaia hanno protestato presso lo stesso sito di Teahupoo.