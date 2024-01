Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo Super-G Altenmarkt-Zauchensee

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo il Super-G di Altenmarkt-Zauchensee. Federica Brignone con il suo quarto posto odierno riesce a sopravanzare nuovamente Petra Vlhova, ma non guadagna troppo nei confronti della leader Mikaela Shiffrin, anche lei assente in Austria. Zero punti per Sofia Goggia, caduta nel tratto centrale della pista quest’oggi. Di seguito ecco la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 929 Federica Brignone ITA 747 Petra Vlhova SVK 722 Lara Gut-Behrami SUI 609 Sara Hector SWE 458 Sofia Goggia ITA 450 Michelle Gisin SUI 364 Lena Duerr GER 359 Valerie Grenier CAN 345 Cornelia Huetter AUT 340

LE ALTRE ITALIANE

11. Marta Bassino ITA 262

45. Laura Pirovano ITA 79

55. Roberta Melesi ITA 51

57. Marta Rossetti ITA 45

63. Martina Peterlini ITA 36

66. Lara Della Mea ITA 33

73. Nicol Delago ITA 23

74. Elisa Platino ITA 22

93. Nadia Delago ITA 10

94. Asja Zenere ITA 9

98. Teresa Runggaldier ITA 7