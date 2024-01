Super-G maschile Wengen 2024, brutta caduta per Pinturault: gara interrotta

Super-G maschile da Wengen attualmente interrotto dopo circa 15 minuti dallo start a causa della caduta di Alexis Pinturault. Davvero una brutta caduta per lo sciatore francese, che sbaglia il salto e picchia violentamente sulla neve in atterraggio dopo un gran volo in aria. La regia televisiva internazionale ha subito staccato le immagini, ma immediato l’intervento dei soccorsi per Pinturault, che ora verrà trasportato in ospedale con l’elicottero. Si attendono aggiornamenti.