Sci alpino, Coppa del Mondo femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo gigante Jasna

La classifica della Coppa del Mondo femminile 2023/2024 di sci alpino aggiornata dopo lo slalom gigante di Jasna. Successo netto di Sara Hector che si porta in quinta posizione scavalcando momentaneamente Sofia Goggia. Scivola in quarta posizione Federica Brignone, superata da Lara Gut. In vetta scappa via Shiffrin, che ha le mani sulla coppa di cristallo anche in virtù dell’infortunio di Petra Vlhova. Di seguito ecco la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 1109 Petra Vlhova SVK 802 Lara Gut-Behrami SUI 789 Federica Brignone ITA 787 Sara Hector SWE 618 Sofia Goggia ITA 582 Michelle Gisin SUI 490 Cornelia Huetter AUT 435 Valerie Grenier CAN 369 Lena Duerr GER 368

LE ALTRE ITALIANE

14. Marta Bassino ITA 264

43. Laura Pirovano ITA 111

49. Roberta Melesi ITA 91

51. Nicol Delago ITA 86

60. Martina Peterlini ITA 56

66. Marta Rossetti ITA 45

73. Lara Della Mea ITA 38

73. Elisa Platino ITA 38

89. Asja Zenere ITA 21

91. Nadia Delago ITA 19

102. Lucrezia Lorenzi ITA 10

106. Teresa Runggaldier ITA 7

113. Vicky Bernardi ITA 3