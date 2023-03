Empoli, Zanetti: “Il Monza ha qualità, sarà una sfida equilibrata”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato contro il Monza. “Hanno giocatori di ottima qualità, sono una squadra temibile con una rosa profonda”, esordisce così in conferenza il tecnico dell’Empoli. “Sarà sicuramente una partita equilibrata, loro hanno forse qualcosa in più dal punto di vista tecnico ma potrà succedere qualsiasi cosa. La vittoria ci manca da un po’ ma non deve diventare un’ossessione. Voglio togliere peso ai miei giocatori, le prestazioni sono figlie di ciò che facciamo”.

Poi ha continuato: “Abbiamo recuperato Caputo che per noi è un giocatore importante. Ebuehi è da valutare, ma partirà solo al 100%, altrimenti ci sarà Stojanovic che scalpita. Destro ha avuto un infortunio importante ai muscoli e deve ancora recuperare”. Zanetti ha poi concluso: “Satriano e Pjaca? Martin è un centravanti, è normale che ricerchi il gol. Sono straconvinto che sia solo questione di tempo, in allenamento ho visto grossi progressi. Marko l’ho visto intraprendente, mancando Cambiaghi è forse l’unico che ha certe caratteristiche di gamba e uno contro uno. Può darci una mano importante”