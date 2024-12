Lo sci alpino femminile vuole continuare a vincere, e convincere. La spedizione azzurra vola in Svizzera per i due super-G di Sankt Moritz, validi per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Sono dieci le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi: sono Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere. Turno di riposo per Nadia Delago che, dopo la caduta nella seconda discesa di Beaver Creek, godrà di qualche giorno di riposo per rientrare nella prossima tappa dedicata alla velocità di St. Anton dell’11-12 gennaio. Il primo super-G andrà in scena sabato 21 dicembre alle ore 10.30. Il secondo domenica 22 dicembre alle ore 11.00. Elena Curtoni è tornata a punti appena rientrata alle gare dopo un anno di noie fisiche: “Sono abbastanza contenta della trasferta negli Stati Uniti. In supergigante mi sono presentata al cancelletto di partenza con minore agitazione rispetto alla discesa, sto ricostruendo la fiducia piano piano, penso di essere sulla strada giusta. Adesso che ho rotto il ghiaccio posso pensare al futuro, sicuramente il rientro dall’infortunio si è rivelato più difficile rispetto al passato, fisicamente mi sento bene e mentalmente sto lavorando tanto”, le sue parole.

Cosa aspettarsi dalle azzurre

Sofia Goggia si presenta ai nastri di partenza tra le favorite alla vittoria finale insieme alla veterana Lara Gut-Behrami, che vorrà riscattare il secondo posto di Beaver Creek proprio dietro alla bergamasca. Federica Brignone ha dato ottime impressioni con un bel quinto posto negli Usa, nonostante la specialità non sia tra le sue preferite. Bene anche Marta Bassino, 6ª nello scorso super-G e pronta a confermarsi almeno in top ten. Elena Curtoni, 9ª a Beaver Creek, cerca altri punti pesanti dopo i tanti problemi fisici. Roberta Melesi, nonostante un pettorale probabilmente alto, ha tutte le carte in regola per stare nelle prime venti. Stesso discorso per Laura Pirovano. Vicky Bernardi ha sorpreso in positivo conquistando i primi punti in Coppa del Mondo con il 24° posto di qualche giorno fa. Non sarà facile per Sara Thaler centrare un piazzamento nelle migliori trenta. Nicol Delago arriverà pronta per riscattare l’uscita di Beaver Creek.

La classifica generale, Goggia a caccia della top 3

Camille Rast (Sui) 287 Mikaela Shiffrin (Usa) 245 Zrinka Ljutic (Cro) 202 Sara Hector (Swe) 182 Lena Duerr (Ger) 181 Sofia Goggia (Ita) 180 Katharina Liensberger (Aut) 177 Federica Brignone (Ita) 174 Wendy Holdener (Sui) 173 Lara Gut-Behrami (Sui) 160

16. Marta Bassino (Ita) 96

39. Roberta Melesi (Ita) 37

39. Laura Pirovano (Ita) 37

42. Elena Curtoni (Ita) 36

51. Giorgia Collomb (Ita) 27

53. Martina Peterlini (Ita) 25

54. Asja Zenere (Ita) 24

68. Ilaria Ghisalberti (Ita) 10

68. Beatrice Sola (Ita) 10

81. Vicky Bernardi (Ita) 7

87. Lara Della Mea (Ita) 5

88. Nadia Delago (Ita) 4