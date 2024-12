I Golden State pensando in grande: occhi sul mercato. Gli Warriors ambiscono ad una stella della NBA.

A San Francisco, o meglio, in casa Golden State credono seriamente di poter ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa nuova stagione, con l’obiettivo di riportare in California il titolo NBA. Il General Manger degli Warriors, Mike Dunleavy Jr, non vuole lasciare nulla di intentato, riversandosi sul mercato per innalzare ulteriormente il potenziale del roster a disposizione di coach Steve Kerr. Dopo essersi liberato dell’infortunato De’Anthony Melton, finito a Brooklyn nello scambio per Dennis Schroeder, la franchigia di San Francisco starebbe meditando già alla prossima mossa. Almeno questo è quanto affermato da Shams Charania, giornalista di ESPN.

A meno di due mesi dalla trade deadline del 6 febbraio, gli Warriors hanno già piazzato il loro primo tassello di mercato, mettendo fine alla permanenza a San Francisco di De’Anthony Melton. La stagione di quest’ultimo è stata compromessa lo scorso 21 novembre a causa di un gravissimo problema al ginocchio. Infortunio che ha di conseguenza spinto i Golden State ad agire in modo determinato sul mercato, mettendo le mani Dennis Schroeder. Il cestista tedesco ha skills e caratteristiche di gioco diverse rispetto a Melton, giocatore di fantasia pronto ad inventare a a determinare al fianco di Steph Curry. Il suo futuro agli Warriors, però, non sarebbe così scontato.

I Golden State puntano in alto: titolo NBA nel mirino!

Stando alle ultime novità diffuse da Shams Charania, i Warriors starebbero pensando di usare i 13 milioni di dollari del contratto in scadenza a fine stagione di Dennis Schroeder per definire una una nuova trade prima della trade deadline. Il General Manager della franchigia, Mike Dunleavy Jr, avrebbe come obiettivo quello di portare a San Francisco un nome altisonante, uno di quelli che potrebbero alzare considerevolmente la qualità di roster a disposizione di coach Steve Kerr. Dunque, l’ex cestista dei Nets potrebbe diventare una buona carta da utilizzare in sede di mercato.

I Golden State sono estremante convinti che con l’arrivo di una nuova stella, da affiancare ai veterani Draymond Green e Steph Curry, il titolo NBA potrebbe diventare un obiettivo reale. Dopo l’addio di Klay Thompson, il GM Mike Dunleavy Jr, ha in più circostanze provato ad arricchire il roster con l’innesto di un talento. Una caccia alla stella che è partita da oltre un anno.

Gli obiettivi falliti

In seguito al mancato colpaccio nel portare LeBron James in California, durante la precedente estate gli Warriors avevano tentato di assicurarsi il free agent più gettonato della lega, Paul George. Una volta fallita la trattativa, i Golden State hanno cercato di mandare in porto una trade con Utah per Lauri Markkanen, altra operazione finita male. Quindi, dopo i due obiettivi di mercato non messi a segno, GM Mike Dunleavy Jr adesso vuole riscattarsi, consegnando nelle mani di coach Kerr una nuova stella.

L’obiettivo numero uno dei Golden State

Da diverse settimane, c’è un nome specifico che continua a suscitare un forte interesse nella franchigia californiana: Jimmy Butler. La spaccatura con Miami sembra essere ormai ampia e insanabile, sollevando dei rumors di mercato costanti sul futuro del talentuoso cestista. Stando ai rumors, gli Heat avrebbero aperto alla possibilità di cedere quello che è stato uno degli uomini simbolo della franchigia. Butler sarebbe l’innesto perfetto per la squadra di coach Kerr, la tanto agognata stella che potrebbero permettere ai Golden State di ambire subito al titolo NBA. Tuttavia, c’è un aspetto da chiarire e riguarda le contropartite che potrebbero gradire in Florida.

Le possibili contropartite da inserire nell’affare e le eventuali alternative a Butler

I Golden State Warriors vantano diversi contratti come quelli di Andrew Wiggins, Gary Payton II e Buddy Hield. Nomi che il GM Mike Dunleavy Jr starebbe tenendo in considerazione per finalizzare la trade per Butler o per un’altra stella con lo stesso tipo di stipendio. I Miami di Pat Riley, però, vorrebbero inserire nei dialoghi anche il nome di Jonathan Kuminga. Tuttavia, il mercato dei Golden State non verterebbe solo ed esclusivamente su Butler. Il front office della franchigia di San Francisco sembra che stia seguendo altre piste, seppur queste non siano essere così ghiotte. I profili che gli Warriors starebbero tenendo sottocchio sono Brandon Ingram e Cam Johnson, Bogdan Bogdanovic, De’Andre Hunter e Kyle Kuzma. Anche se quest’ultimi due, sarebbero stati etichettati dai Golden State come dei profili non pronti a garantire la lotta immediata per il titolo.