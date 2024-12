Fabio Fognini prosegue, dopo l’apparizione da ospite a Ballando con le stelle, la preparazione alla stagione 2025. Il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo 2019 ha concesso un’intervista al sito spagnolo Relevo. Argomento centrale le diverse sfide in carriera contro Rafa Nadal: “Rafa è uno dei big three. L’ho battuto quattro volte in carriera e tre solo nel 2015. Ho vinto a Rio de Janeiro e a Barcellona. Ma il ricordo più bello è ovviamente quello dello Us Open. A Flushing Meadows ho rimontato da due set di svantaggio e sono diventato il secondo in assoluto a vincere in uno Slam da uno svantaggio di 2-0. Nessuno credeva nella mia vittoria quella volta. C’era Tiger Woods sugli spalti e a fine secondo set si è alzato e se ne è andato. È difficile spiegare cosa abbia significato per me vincere una partita del genere con un tennista di quella portata”.

Su Federer, Djokovic e Nadal

“Contro Nole e Roger non ho mai vinto in carriera. Stiamo parlando di tre leggende del nostro sport. Da sportivo e da appassionato di tennis preferisco Federer, come diranno il 95% delle persone a cui si chiede chi preferiscano tra Federer, Djokovic e Nadal. Credo sia stato un piacere per me, e non solo, vederlo giocare a tennis. Nadal ha dominato il circuito a livello fisica e per mentalità. Quando l’ho affrontato ho sempre fatto una fatica incredibile a tenere il suo ritmo e il giorno dopo la partita ero sempre stanchissimo. Solo a Montecarlo non ho subito così tanto il suo gioco. Ho avuto qualche battibecco con lui, ma sono cose che fanno parte dello sport e ormai sono successe. Queste cose le dimentico proprio nel momento in cui succedono. Ad Amburgo ho avuto un problema con suo zio. Gli ho detto quello che dovevo dirgli, ma resta un qualcosa di estemporaneo”.

I precedenti di Fognini con i big three

Su 18 incontri, sono quattro le vittorie con Nadal: semifinale Atp 500 Rio De Janeiro (1-6 6-2 7-5), ottavi di finale Atp 500 di Barcellona (6-4 7-6), il leggendario terzo turno degli Us Open con la rimonta da 2-0 sotto (3-6 4-6 6-4 6-3 6-4) e la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo (6-4 6-2), poi vinto in finale contro Dusan Lajovic. Contro Djokovic zero vittorie in otto precedenti con due soli set vinti: Giochi Olimpici di Londra 2012 (6-7 6-2 6-2) e secondo turno Masters 1000 Indian Wells (6-0 5-7 6-2). Una sola sfida negli Slam: 6-3 6-0 6-2 agli ottavi di finale degli Australian Open 2014. Solo quattro partite con Federer e nessun set vinto. Il primo incontro risale agli ottavi del Canada Open 2007 (6-1 6-1), l’ultimo agli ottavi del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2018 (6-4 6-3). L’unico match in una prova del Grande Slam è il secondo turno di Wimbledon 2012 (6-1 6-3 6-2).