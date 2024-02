F1, Briatore approva Hamilton in Ferrari: “Scelta azzeccata, l’età non conta”

“Mi sembra una scelta azzeccata“. Questo il parere di Flavio Briatore sul passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025. “Hamilton è ancora uno dei piloti più veloci della Formula 1 insieme a Verstappen ed Alonso, perciò reputo giusto prenderlo. Inoltre è positivo per il Mondiale perché c’è curiosità di vedere un grande campione alla guida della Rossa – ha proseguito l’ex team principal Renault ai microfoni dell’Adnkronos – L’età non conta. L’unica cosa importante è il cronometro, che dice che Hamilton è ancora ad alti livelli. Ovviamente per vincere il mondiale non basterà il solo Lewis, ma serviranno investimenti importanti e tecnici di alto profilo“. Infine, su Charles Leclerc: “E’ tra i giovani più interessanti, ma ancora non ha dimostrato di essere da titolo. Penso che il confronto con Hamilton possa essere da stimolo“.