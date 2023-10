Sci alpino, Coppa del Mondo 2023/2024: calendario, programma, date e località

Il calendario, il programma, le date e le località della Coppa del Mondo 2023/2024 femminile e maschile di sci alpino. Si parte e si finisce in Austria. Le prime gare, infatti, sono pianificate a Soelden nell’ultimo weekend di ottobre. Il sipario, invece, calerà sul massimo circuito nella seconda metà di marzo con le finali di Saalbach, per l’occasione spalmate all’interno di due fine settimana. Protagonista anche l’Italia, che ospiterà ben otto tappe: Zermatt-Cervinia, Val Gardena/Groeden, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Kronplatz e Val di Fassa. Sale l’attesa per vedere all’opera gli atleti tricolore, grandi protagonisti nella passata stagione.

In campo femminile riflettori puntati su Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni. In quello maschile, tra gli altri, sono nuovamente pronti a misurarsi con i migliori Mattia Casse, Florian Schieder, Christoph Innerhofer, Dominik Paris, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Tommaso Sala e Stefano Gross. L’obiettivo è provare a scalzare dal trono la statunitense Mikaela Shiffrin e lo svizzero Marco Odermatt, che nell’edizione appena trascorsa si sono aggiudicati le rispettive classifiche generali sollevando al cielo la Sfera di Cristallo. Di seguito il calendario completo della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino, con il programma nel dettaglio e tutte le date e le località.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2023/2024

SOELDEN (AUSTRIA)

Sabato 28 ottobre – Gigante femminile

Domenica 29 ottobre – Gigante maschile

ZERMATT-CERVINIA (SVIZZERA)

Sabato 11 novembre – Discesa maschile

Domenica 12 novembre – Discesa maschile

LEVI (FINLANDIA)

Sabato 11 novembre – Slalom femminile

Domenica 12 novembre – Slalom femminile

ZERMATT-CERVINIA (ITALIA)

Sabato 18 novembre – Discesa femminile

Domenica 19 novembre – Discesa femminile

GURGL (AUSTRIA)

Sabato 18 novembre – Slalom maschile

KILLINGTON (STATI UNITI)

Sabato 25 novembre – Gigante femminile

Domenica 26 novembre – Slalom femminile

BEAVER CREEK (STATI UNITI)

Venerdì 1° dicembre – Discesa maschile

Sabato 2 dicembre – Discesa maschile

Domenica 3 dicembre – Super G maschile

TREMBLANT (CANADA)

Sabato 2 dicembre – Gigante femminile

Domenica 3 dicembre – Gigante femminile

ST. MORITZ (SVIZZERA)

Venerdì 8 dicembre – Super G femminile

Sabato 9 dicembre – Discesa femminile

Domenica 10 dicembre – Super G femminile

VAL D’ISERE (FRANCIA)

Sabato 9 dicembre – Gigante maschile

Domenica 10 dicembre – Slalom maschile

VAL GARDENA/GROEDEN (ITALIA)

Venerdì 15 dicembre – Super G maschile

Sabato 16 dicembre – Discesa maschile

VAL D’ISERE (FRANCIA)

Sabato 16 dicembre – Discesa femminile

Domenica 17 dicembre – Super G femminile

ALTA BADIA (ITALIA)

Domenica 17 dicembre – Gigante maschile

Lunedì 18 dicembre – Gigante maschile

COURCHEVEL (FRANCIA)

Giovedì 21 dicembre – Slalom femminile

MADONNA DI CAMPIGLIO (ITALIA)

Venerdì 22 dicembre – Slalom maschile

BORMIO (ITALIA)

Giovedì 28 dicembre – Discesa maschile

Venerdì 29 dicembre – Super G maschile

LIENZ (AUSTRIA)

Giovedì 28 dicembre – Gigante femminile

Venerdì 29 dicembre – Slalom femminile

KRANJSKA GORA (SLOVENIA)

Sabato 6 gennaio – Gigante femminile

Domenica 7 gennaio – Slalom femminile

ADELBODEN (SVIZZERA)

Sabato 6 gennaio – Gigante maschile

Domenica 7 gennaio – Slalom maschile

WENGEN (SVIZZERA)

Venerdì 12 gennaio – Super G maschile

Sabato 13 gennaio – Discesa maschile

Domenica 14 gennaio – Slalom maschile

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE (AUSTRIA)

Sabato 13 gennaio – Discesa femminile

Domenica 14 gennaio – Super G femminile

FLACHAU (AUSTRIA)

Martedì 16 gennaio – Slalom femminile

KITZBUEHEL (AUSTRIA)

Venerdì 19 gennaio – Discesa maschile

Sabato 20 gennaio – Discesa maschile

Domenica 21 gennaio – Slalom maschile

JASNA (SLOVACCHIA)

Sabato 20 gennaio – Gigante femminile

Domenica 21 gennaio – Slalom femminile

SCHLADMING (AUSTRIA)

Martedì 23 gennaio – Gigante maschile

Mercoledì 24 gennaio – Slalom maschile

CORTINA D’AMPEZZO (ITALIA)

Venerdì 26 gennaio – Discesa femminile

Sabato 27 gennaio – Discesa femminile

Domenica 28 gennaio – Super G femminile

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (GERMANIA)

Sabato 27 gennaio – Super G maschile

Domenica 28 gennaio – Super G maschile

KRONPLATZ (ITALIA)

Martedì 30 gennaio – Gigante femminile

CHAMONIX (FRANCIA)

Venerdì 2 febbraio – Discesa maschile

Sabato 3 febbraio – Discesa maschile

Domenica 4 febbraio – Slalom femminile

GARMISCH-PARTENKIRKEN (GERMANIA)

Sabato 3 febbraio – Discesa femminile

Domenica 4 febbraio – Super G femminile

BANSKO (BULGARIA)

Sabato 10 febbraio – Gigante maschile

Domenica 11 febbraio – Slalom maschile

SOLDEU (ANDORRA)

Sabato 10 febbraio – Gigante femminile

Domenica 11 febbraio – Slalom femminile

CRANS MONTANA (SVIZZERA)

Venerdì 16 febbraio – Discesa femminile

Sabato 17 febbraio – Discesa femminile

Domenica 18 febbraio – Super G femminile

KVITFJELL (NORVEGIA)

Sabato 17 febbraio – Discesa maschile

Domenica 18 febbraio – Super G maschile

VAL DI FASSA (ITALIA)

Sabato 24 febbraio – Super G femminile

Domenica 25 febbraio – Super G femminile

PALISADES TAHOE (STATI UNITI)

Sabato 24 febbraio – Gigante maschile

Domenica 25 febbraio – Slalom maschile

KVITFJELL (NORVEGIA)

Sabato 2 marzo – Discesa femminile

Domenica 3 marzo – Super G femminile

ASPEN (STATI UNITI)

Sabato 2 marzo – Gigante maschile

Domenica 3 marzo – Slalom maschile

ARE (SVEZIA)

Sabato 9 marzo – Gigante femminile

Domenica 10 marzo – Slalom femminile

KRANJSKA GORA (SLOVENIA)

Sabato 9 marzo – Gigante maschile

Domenica 10 marzo – Slalom maschile

FINALI DI SAALBACH (AUSTRIA)

Sabato 16 marzo – Gigante maschile e slalom femminile

Domenica 17 marzo – Gigante femminile e slalom maschile

Venerdì 22 marzo – Super G femminile e Super G maschile

Sabato 23 marzo – Discesa femminile

Domenica 24 marzo – Discesa maschile